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Доллар на межбанке снова вырос в цене

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
1 сентября, 12:54
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Аналитики считают, что объем операций на торгах в среду будет находиться в пределах 120−150 млн долларов
Доллар и евро выросли в цене
Доллар и евро выросли в цене / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Доллар после того, как по официальному курсу подорожал, 1 сентября на межбанке также немного вырос в цене – до 26,96-26,98.

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Как считают аналитики Minfin, на торгах по доллару спрос превышает предложение и котировки реагируют на это ростом.

Ожидается, что объем операций на торгах в среду будет находиться в пределах 120−150 млн долларов при заключении до 380−510 сделок.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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