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Не выше 27 гривень. Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
30 августа, 16:08
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Как рассказали сайту "Сегодня" эксперты, рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке
В Украине доллар в покупке может не превышать 27 грн. Коллаж: "Сегодня"
В Украине доллар в покупке может не превышать 27 грн. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

В ближайшее время гривня может немного снизиться, как обычно бывает осенью, и направится в зону 27 грн за доллар.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин считает, что от того, начнет ли население скупать валюту зависит, каким будет курс доллара.

"Рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке, а в продаже может быть 27,20 и выше, все зависит от того, начнет ли население скупать валюту, опасаясь дальнейшего подорожания", – прогнозирует Олег Пендзин.

В то же время Андрей Шевчишин отмечает, что в ближайшей перспективе на межбанковском рынке гривня может еще немного снизиться и направится в зону 27 грн за доллар.

Александр Охрименко на стыке августа и сентября также прогнозирует краткое ослабление гривни. По его оценке, курс сохранится около 27 грн/доллар.

Что происходит с курсом доллара

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%
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К слову, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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