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Долар і євро кинулися до зростання – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 16:30
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Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 2 вересня
Долар знову продовжив рости в ціні
Долар знову продовжив рости в ціні / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер 2 вересня:

1.092.09зміна
1 долар США26,89 грн 27,00 грн +0,11
1 євро31,83 грн 31,93 грн +0,10
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У порівнянні зі значеннями 1 вересня курс долара став вище на 11 копійок, а от євро подорожчав на 10 копійок.

Що буде з курсом долара

Як прогнозують експерти, найближчим часом гривня може трохи знизитися, як зазвичай буває восени, і попрямує в зону 27 грн за долар.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що від того, чи почне населення скуповувати валюту залежить, яким буде курс долара.

"Рубіж 27 гривень за долар буде подолано в покупці, а в продажу може бути 27,20 і вище, все залежить від того, чи почне населення скуповувати валюту, побоюючись подальшого подорожчання", – прогнозує Олег Пендзин.

Як змінювався курс долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
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