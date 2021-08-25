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Доллар и евро устремились к росту – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
25 августа, 17:04
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Национальный банк обнародовал стоимость доллара и евро к гривне на 26 августа
Доллар и евро растут в цене
Доллар и евро растут в цене / Фото: Сегодня, REUTERS/Sertac Kayar

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 26 августа:

25.0826.08Изменение
1 доллар США26,67 грн26,70 грн+0,03
1 евро31,13 грн31,34 грн+ 0,21
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По сравнению со значениями 25 августа курс доллара стал выше на три копейки, а вот евро, по сравнению с предыдущим банковским днем, подорожал на 21 копейку.

Как считают аналитики Минфина, в связи с выходными торги по доллару пока достаточно вялые.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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