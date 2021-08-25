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Торги идут вяло. Что происходит с курсом доллара на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
25 августа, 12:30
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Как говорят аналитики, идут операции по лотам до 250−350 тысяч долларов при небольшом перевесе спроса на валюту
Доллар и евро падают
Доллар и евро падают / Фото: УНИАН, REUTERS

Доллар 25 августа после того, как замер по официальному курсу, немного вырос в цене на межбанке – до 26,66-26,68.

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Как считают аналитики Minfin, объем операций на межбанке будет в пределах до 130−185 млн долларов при заключении до 420−670 сделок.

"Торги по доллару пока достаточно вялые. Идут операции по лотам до 250−350 тысяч долларов при небольшом перевесе спроса на валюту", – говорят аналитики.

После выходных в Украине клиенты получат долларовую выручку от банков ближе к вечеру. А то, что в США и Европе рабочие дни были в понедельник и вторник, на поведение долларового межбанка начнет существенно влиять уже с 26 августа.

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Как курс доллара на межбанке изменился за месяц/Minfin

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

  • В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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