Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар в Украине застопорился – курс валют НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
25 августа, 08:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 августа
Курс доллара не изменился
Курс доллара не изменился / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 25 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,67 грн;
  • 1 евро – 31,13 грн;
  • 1 злотый – 6,78 грн;
  • 10 российских рублей – 3,58 грн.
Реклама

За последнюю неделю курс практически не изменился, гривня окрепла по отношению к американской валюте всего на копейку. Курс евро также не изменился, а вот ситуация со злотыми и рублями другая – курс снизился на 2 копейки.

Исходя из показателей на межбанковском валютном рынке рассчитывают официальный курс доллара, но немного с опозданием.

В пятницу, 20 августа, стоимость американской валюты на межбанке выросла, а евро – упала:

  • Доллар подорожал на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,67/26,69 грн (покупка/продажа).
  • Евро снизилось в цене на три копейки и в покупке, и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,15/31,17 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Реклама

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять