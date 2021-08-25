Долар в Україні застопорився – курс валют НБУ

Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 25 серпня

Курс долара не змінився / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) на середу, 25 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,67 грн;

1 євро – 31,13 грн;

1 злотий – 6,78 грн;

10 російських рублів – 3,58 грн.

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За останній тиждень курс практично не змінився, гривня зміцніла по відношенню до американської валюти за все на копійку. Курс євро також не змінився, а ось ситуація з злотими і рублями інша – курс знизився на 2 копійки.

Виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку розраховують офіційний курс долара, але трохи з запізненням.

У п'ятницю, 20 серпня, вартість американської валюти на міжбанку зросла, а євро – впала:

Долар подорожчав на дві копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,67/26,69 грн (купівля/продаж).

Євро знизилося в ціні на три копійки і в покупці, і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,15/31,17 грн (купівля/ продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: