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Долар і євро кинулися до зростання – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
25 серпня, 17:04
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Національний банк оприлюднив вартість долара і євро до гривні на 26 серпня
Долар і євро зростають у ціні
Долар і євро зростають у ціні / Фото: Сьогодні, REUTERS/Sertac Kayar

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 26 серпня:

25.0826.08зміна
1 долар США26,67 грн26,70 грн +0,03
1 євро31,13 грн31,34 грн + 0,21
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Порівняно зі значеннями 25 серпня курс долара став вище на три копійки, а от євро, порівняно з попереднім банківським днем, подорожчав на 21 копійку.

Як вважають аналітики Мінфіну, у зв'язку з вихідними торги щодо долара поки досить мляві.

Як змінювався курс долара

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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