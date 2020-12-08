Доллар и евро стали заметно дешевле: курс Нацбанка

На вторник, 8 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,24 грн;

1 евро – 34,26 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 1 по 8 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 26 копеек. Аналитики считают, что в ближайшее время доллар может подешеветь еще сильнее.

Курс евро евро упал на 13 копеек после снижения на копейку днем ранее. Однако в целом стоимость евровалюты остается выше психологической отметки в 34 гривни, что происходит впервые с февраля 2018 года.

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Стоимость 10 российских рублей 7 декабря практически не изменилась.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 7 декабря, доллар на межбанке упал на 14 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,11/28,13 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 18 копеек в покупке и на продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,15/34,18 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса 27,5 грн/долл на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

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При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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