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Доллар и евро резко взлетели в цене. Почему экспортеры могут выбросить на рынок валюту

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
15 ноября, 16:46
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 16 ноября
Доллар снова изменился в цене
Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 16 ноября:

15.1116.11Изменение
1 доллар США26,12 грн26,34 грн+0,22
1 евро29,91 грн30,15 грн+0,24

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на понедельник, 15 ноября, доллар подорожал на 22 копейки, а евро – на 24.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, 15 ноября курс гривни открыл торги широким спредом на уровне 26,29 грн за доллар по цене продажи. Он считает, что рынок был настроен она разворот курса и смену тенденции, но приближение периода налоговых выплат сдерживает оптимизм.

"19 ноября завершается период квартальных налоговых платежей, в результате которых экспортеры могут выбросить на рынок валюту", – говорит эксперт.

Ключевыми негативными факторами для гривны выступает растущая напряженность на Донбассе и сосредоточение российских войск вблизи украинских границ.

Негативным фактором также остается кризисная ситуация в энергетической отрасли. Возможны веерные отключения, от чего пострадает экономика и деловая активность в стране.

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В ближайшее время Андрей Шевчишин ожидает колебание курса в пределах 26,25-26,35 грн за доллар, к концу недели – 26,5 грн за доллар.

Ранее эксперты рассказали "Сегодня", к какому курсу на этой неделе готовиться украинцам и от чего будет зависеть новый курс. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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Редактор раздела "Деньги"

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