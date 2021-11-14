"Отскок мертвой кошки", или рухнет ли доллар ниже 26 гривен

Эксперты: дешевле валюта уже может и не быть

/ Фото: Сегодня

Доллар в ноябре продолжает удивлять: нет традиционного осеннего роста курса, на который надеялись те, кто инвестировал в валюту, а затянувшаяся девальвация "зеленого" периодически щекочет нервы украинцев неожиданными, но краткими удорожаниями. Так было и на уходящей неделе, когда курс наличного доллара вдруг подскочил на один день, затем снова опустился ниже, чем до подорожания, а к выходным снова пошел вверх. Многие задумываются: что делать с дешевеющей наличной валютой?

Что происходит на валютном рынке и куда дальше пойдет курс доллара в ноябре, выяснили "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

В понедельник наличный доллар привычно продолжил дешеветь, его курс снизился с 26,27 до 26,24 грн. Но во вторник произошел скачок до 26,29, причем рост был только в продаже, курс покупки даже снизился на копейку – до 26,05. Пока рынок разбирался, что происходит, все вернулось на круги своя: в среду курс продажи упал до 26,22, к четвергу было 26,23 грн/доллар.

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Но в пятницу курс снова заметно пошел вверх: продажа 26,29, покупка 26,09. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), расширился с 18 до 20 копеек, то есть банкиры начали допускать смену тренда и готовятся зарабатывать на продаже валюты.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,15 грн (как и неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,17 грн (на 1 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,30 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,10.

Нацбанк, укрепивший в понедельник гривню на 9 коп., до 26,10 грн/доллар, сохранил (с копеечными колебаниями во вторник-четверг) этот курс и на пятницу. На понедельник, 15 ноября, регулятор символически ослабил гривню, установив курс 26,11 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Как разъяснил нам Андрей Шевчишин, не ожидаемый скачок курса в минувший вторник произошел оттого, что ситуативно увеличился спрос на доллары, и валютные спекулянты попытались раскачать рынок, вызвать ажиотажный спрос, но неудачно.

"На сленге финансистов это называется "отскок мертвой кошки", пока сил у покупателей явно не хватает, чтобы изменить тенденцию и перехватить инициативу, – говорит Андрей Шевчишин. – В результате продавцы возобновили распродажи, курс безналичного доллара снова пошел вниз, за ним последовал и курс наличного".

Олег Пендзин дополнил, что укреплению гривни способствовал удачный еженедельный аукцион Минфина по продаже ценных бумаг: в минувший вторник их удалось разместить среди инвесторов на 11,6 млрд грн.

"У Минфина к концу года большие выплаты, поэтому он предложил 6-летние ОВГЗ с доходностью 13,25% (выше обычного на 0,5%), чем привлек нерезидентов, – говорит эксперт. – Приток долларов на рынок дополнительно укрепил гривню, Нацбанк выкупал излишки валюты, но недостаточно активно, чтобы переломить тренд и повысить курс хотя бы до 25,7-25,8 грн и увеличить доходы казны от валютных поступлений".

Александр Охрименко полагает, что на рынке ничего необычного не произошло: ситуативные колебания, вызванные кратковременным перекосом спроса и предложения. Но регулятор вовремя вмешался, выкупил излишки валюты, и курс снова стабилизировался.

Максим Орыщак уверен: пандемию и локдаун исключать из факторов давления на гривню нельзя.

"Среди девальвационных факторов мы учитываем периодические всплески спроса на валюту в стране, но массового притока покупателей нет из-за локдауна, поэтому фактор слабый для влияния на гривню, – анализирует Максим Орыщак. – Среди ревальвационных факторов для гривни – стабильность монетарной политики НБУ (повышение учетной ставки в 2021 году с 6% до 8,5%), достаточность золотовалютных резервов (29,654 млрд долл., что на 3% больше, чем в начале года), отсутствие предпосылок к дефолту".

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов сходны: еще неделю гривня сохранит свои позиции. Ниже 26 курс наличной продажи не опустится, а вот курс покупки вполне может пробить этот психологический рубеж.

"В ближайшее время гривня останется волатильной (переменчивой) в диапазоне 26,05-26,15 грн за доллар, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Следим за энерготрейдерами, они могут выйти с покупкой валюты для импорта энергоносителей. Возможно, что спекулянты при этом вновь попробуют раскачать тонкий рынок. Дальнейшее укрепление гривни до 26 грн/доллар и ниже будет сдерживать Нацбанк".

Александр Охрименко и Олег Пендзин не ожидают даже таких изменений курса. По их оценке, на всю неделю, с 15 по 21 ноября, он стабилизируется.

Максим Орыщак уверен, что курс доллара продолжит снижаться, так как причин для ослабления гривни нет.

"Средний диапазон колебания наличного доллара будет в рамках 25,8-26,1 гривни, а евро упадет до 29,8-30,1 грн", – уточнил Максим Орыщак.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз о том, что гривня пока будет укрепляться. А значит, гривневые депозиты по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

С ним согласен и Максим Орыщак.

"Для держателей валютных накоплений крепкая гривня – это негативные прогнозы, так как стоимость иностранной валюты находится в нисходящей динамике весь год", – подчеркнул эксперт.

А вот Андрей Шевчишин не исключает, что в этом году доллар дешевле, чем сейчас, уже не будет, поэтому советует покупать доллары.

"Укрепление гривни – хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но надо быть готовым к тому, что заработать на росте курса пока не удастся. Главная причина того, что доллар "не хочет" дорожать – это эпидемия ковида, угнетающая деловую активность", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик Эрик Найман также ожидает, что к концу года доллар подорожает. Почему – смотрите в сюжете.