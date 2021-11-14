Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

"Отскок мертвой кошки", или рухнет ли доллар ниже 26 гривен

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
14 ноября, 06:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты: дешевле валюта уже может и не быть
/ Фото: Сегодня

Доллар в ноябре продолжает удивлять: нет традиционного осеннего роста курса, на который надеялись те, кто инвестировал в валюту, а затянувшаяся девальвация "зеленого" периодически щекочет нервы украинцев неожиданными, но краткими удорожаниями. Так было и на уходящей неделе, когда курс наличного доллара вдруг подскочил на один день, затем снова опустился ниже, чем до подорожания, а к выходным снова пошел вверх. Многие задумываются: что делать с дешевеющей наличной валютой?

Что происходит на валютном рынке и куда дальше пойдет курс доллара в ноябре, выяснили "Сегодня".

Реклама

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей до конца года

Что произошло с курсом за неделю

В понедельник наличный доллар привычно продолжил дешеветь, его курс снизился с 26,27 до 26,24 грн. Но во вторник произошел скачок до 26,29, причем рост был только в продаже, курс покупки даже снизился на копейку – до 26,05. Пока рынок разбирался, что происходит, все вернулось на круги своя: в среду курс продажи упал до 26,22, к четвергу было 26,23 грн/доллар.

Реклама

Но в пятницу курс снова заметно пошел вверх: продажа 26,29, покупка 26,09. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), расширился с 18 до 20 копеек, то есть банкиры начали допускать смену тренда и готовятся зарабатывать на продаже валюты.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,15 грн (как и неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,17 грн (на 1 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,30 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,10.

Нацбанк, укрепивший в понедельник гривню на 9 коп., до 26,10 грн/доллар, сохранил (с копеечными колебаниями во вторник-четверг) этот курс и на пятницу. На понедельник, 15 ноября, регулятор символически ослабил гривню, установив курс 26,11 грн/доллар.

Реклама

Анализ ситуации на рынке

Как разъяснил нам Андрей Шевчишин, не ожидаемый скачок курса в минувший вторник произошел оттого, что ситуативно увеличился спрос на доллары, и валютные спекулянты попытались раскачать рынок, вызвать ажиотажный спрос, но неудачно.

"На сленге финансистов это называется "отскок мертвой кошки", пока сил у покупателей явно не хватает, чтобы изменить тенденцию и перехватить инициативу, – говорит Андрей Шевчишин. – В результате продавцы возобновили распродажи, курс безналичного доллара снова пошел вниз, за ним последовал и курс наличного".

Олег Пендзин дополнил, что укреплению гривни способствовал удачный еженедельный аукцион Минфина по продаже ценных бумаг: в минувший вторник их удалось разместить среди инвесторов на 11,6 млрд грн.

"У Минфина к концу года большие выплаты, поэтому он предложил 6-летние ОВГЗ с доходностью 13,25% (выше обычного на 0,5%), чем привлек нерезидентов, – говорит эксперт. – Приток долларов на рынок дополнительно укрепил гривню, Нацбанк выкупал излишки валюты, но недостаточно активно, чтобы переломить тренд и повысить курс хотя бы до 25,7-25,8 грн и увеличить доходы казны от валютных поступлений".

Александр Охрименко полагает, что на рынке ничего необычного не произошло: ситуативные колебания, вызванные кратковременным перекосом спроса и предложения. Но регулятор вовремя вмешался, выкупил излишки валюты, и курс снова стабилизировался.

Максим Орыщак уверен: пандемию и локдаун исключать из факторов давления на гривню нельзя.

"Среди девальвационных факторов мы учитываем периодические всплески спроса на валюту в стране, но массового притока покупателей нет из-за локдауна, поэтому фактор слабый для влияния на гривню, – анализирует Максим Орыщак. – Среди ревальвационных факторов для гривни – стабильность монетарной политики НБУ (повышение учетной ставки в 2021 году с 6% до 8,5%), достаточность золотовалютных резервов (29,654 млрд долл., что на 3% больше, чем в начале года), отсутствие предпосылок к дефолту".

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов сходны: еще неделю гривня сохранит свои позиции. Ниже 26 курс наличной продажи не опустится, а вот курс покупки вполне может пробить этот психологический рубеж.

"В ближайшее время гривня останется волатильной (переменчивой) в диапазоне 26,05-26,15 грн за доллар, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Следим за энерготрейдерами, они могут выйти с покупкой валюты для импорта энергоносителей. Возможно, что спекулянты при этом вновь попробуют раскачать тонкий рынок. Дальнейшее укрепление гривни до 26 грн/доллар и ниже будет сдерживать Нацбанк".

Александр Охрименко и Олег Пендзин не ожидают даже таких изменений курса. По их оценке, на всю неделю, с 15 по 21 ноября, он стабилизируется.

Максим Орыщак уверен, что курс доллара продолжит снижаться, так как причин для ослабления гривни нет.

"Средний диапазон колебания наличного доллара будет в рамках 25,8-26,1 гривни, а евро упадет до 29,8-30,1 грн", – уточнил Максим Орыщак.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз о том, что гривня пока будет укрепляться. А значит, гривневые депозиты по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

С ним согласен и Максим Орыщак.

"Для держателей валютных накоплений крепкая гривня – это негативные прогнозы, так как стоимость иностранной валюты находится в нисходящей динамике весь год", – подчеркнул эксперт.

А вот Андрей Шевчишин не исключает, что в этом году доллар дешевле, чем сейчас, уже не будет, поэтому советует покупать доллары.

"Укрепление гривни – хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но надо быть готовым к тому, что заработать на росте курса пока не удастся. Главная причина того, что доллар "не хочет" дорожать – это эпидемия ковида, угнетающая деловую активность", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик Эрик Найман также ожидает, что к концу года доллар подорожает. Почему – смотрите в сюжете.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять