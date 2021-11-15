Долар та євро різко злетіли в ціні. Чому експортери можуть викинути на ринок валюту

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 16 листопада

Долар знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 16 листопада:

15.11 16.11 Зміна 1 долар США 26,12 грн 26,34 грн +0,22 1 євро 29,91 грн 30,15 грн +0,24

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на понеділок, 15 листопада, долар подорожчав на 22 копійки, а євро – на 24.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, 15 листопада курс гривні відкрив торги широким спредом на рівні 26,29 грн. за долар за ціною продажу. Він вважає, що ринок був налаштований на розворот курсу і зміну тенденції, але наближення періоду податкових виплат стримує оптимізм.

"19 листопада завершується період квартальних податкових платежів, внаслідок яких експортери можуть викинути на ринок валюту", – каже експерт.

Ключовими негативними факторами для гривні виступає напруження, що зростає на Донбасі, і зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

Негативним фактором залишається кризова ситуація в енергетичній галузі. Можливі віялові відключення, від чого постраждає економіка та ділова активність у країні.

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Найближчим часом Андрій Шевчишин очікує на коливання курсу в межах 26,25-26,35 грн за долар, до кінця тижня – 26,5 грн за долар.

Раніше експерти розповіли "Сьогодні", до якого курсу цього тижня готуватись українцям і від чого залежатиме новий курс. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.