Что будет с курсом на этой неделе? Рассказываем, к чему готовиться украинцам

Эксперты рассказали "Сегодня", какой курс доллара ждет украинцев на этой неделе

Некоторые эксперты считают, что доллар подешевеет / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение недели гривня будет сохранять свои позиции. Ниже 26 курс наличной продажи не опустится, а вот курс покупки вполне может пробить этот психологический рубеж.

Об этом "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

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Он ожидает, что в ближайшее время гривня останется волатильной (переменчивой) в диапазоне 26,05-26,15 грн за доллар.

"Следим за энерготрейдерами, они могут выйти с покупкой валюты для импорта энергоносителей. Возможно, что спекулянты при этом вновь попробуют раскачать тонкий рынок. Дальнейшее укрепление гривни до 26 грн/доллар и ниже будет сдерживать Нацбанк", – говорит Шевчишин.

В свою очередь аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак уверен, что курс доллара продолжит снижаться, так как причин для ослабления гривни нет.

"Средний диапазон колебания наличного доллара будет в рамках 25,8-26,1 гривни, а евро упадет до 29,8-30,1 грн", – считает Максим Орыщак.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не ожидают даже таких изменений курса. По их оценке, на всю неделю, с 15 по 21 ноября, он стабилизируется.

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Андрей Шевчишин не исключает, что в этом году доллар дешевле, чем сейчас, уже не будет, поэтому советует покупать доллары.

"Укрепление гривни – хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но надо быть готовым к тому, что заработать на росте курса пока не удастся. Главная причина того, что доллар "не хочет" дорожать – это эпидемия ковида, угнетающая деловую активность", – объяснил Андрей Шевчишин.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 15 ноября, рассчитал официальный курс гривни к основным иностранным валютам. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака" доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.