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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Що буде з курсом цього тижня? Розповідаємо, до чого готуватись українцям

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
15 листопада, 11:25
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Експерти розповіли "Сьогодні", який курс долара чекає на українців цього тижня
Деякі експерти вважають, що долар подешевшає
Деякі експерти вважають, що долар подешевшає / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом тижня гривня зберігатиме свої позиції. Нижче 26 курс готівкового продажу не опуститься, а ось курс покупки може пробити цей психологічний рубіж.

Про це "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ЦК Forex club Андрій Шевчишин.

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Він очікує, що найближчим часом гривня залишиться волатильною (мінливою) у діапазоні 26,05-26,15 грн за долар.

"Стежимо за енерготрейдерами, вони можуть вийти з купівлею валюти для імпорту енергоносіїв. Можливо, що спекулянти при цьому знову спробують розкачати тонкий ринок. Подальше зміцнення гривні до 26 грн/долар і нижче стримуватиме Нацбанк", – каже Шевчишин.

Водночас аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак упевнений, що курс долара продовжить знижуватися, оскільки причин для ослаблення гривні немає.

"Середній діапазон коливання готівкового долара буде в рамках 25,8-26,1 гривні, а євро впаде до 29,8-30,1 грн", – вважає Максим Орищак.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін не очікують навіть таких змін курсу. За їхньою оцінкою, на весь тиждень, з 15 по 21 листопада, він стабілізується.

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Андрій Шевчишин не виключає, що цього року долар дешевший, ніж зараз, уже не буде, тож радить купувати долари.

"Зміцнення гривні – хороша можливість купити валюту, що подешевшала. Але треба бути готовим до того, що заробити на зростанні курсу поки не вдасться. Головна причина того, що долар "не хоче" дорожчати – це епідемія ковіда, що пригнічує ділову активність", – пояснив Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на понеділок, 15 листопада, розрахував офіційний курс гривні до основних іноземних валют. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку" долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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