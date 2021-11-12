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Готовимся к новому курсу? Что ждет доллар с 15 ноября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
12 ноября, 16:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 ноября
Доллар снова изменился в цене
Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 15 ноября:

12.1115.11Изменение
1 доллар США26,10 грн26,11 грн+0,01
1 евро29,91 грн29,91 грн0

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на пятницу, 12 ноября, доллар подорожал на 1 копейку, а евро никак не изменился в цене.

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Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас часть рынка готова и ждет разворота курса, однако пока еще нет критической массы покупателей, способной развернуть котировки.

Он считает, что локдаун сдерживает деловую активность и активность рынка в том числе. Негативным фактором для стабильности гривны остается критическая ситуация в энергетической сфере. За последних два дня нерезиденты нарастили портфель в долгосрочных ОВГЗ на 2 млрд гривен.

Как отметил эксперт, 19 ноября последний день квартальных налоговых выплат, что может дать импульс к продажам валюты экспортерами. 22 ноября ожидается решение МВФ по кредиту Украине.

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"Острой потребности в кредите МВФ сейчас нет, поскольку НБУ накопил в резервах достаточно большие объемы валюты, выкупая доллар на межбанке. Сейчас ЗВР оцениваются в более чем 30 млрд долларов", – говорит Андрей Шевчишин.

На следующей неделе он ожидает курс до 26-26,5 гривен за доллар. Вероятность отскока доллара есть, но она будет зависеть от спроса на валюту, который пока остается низким, считает эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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