Доллар и евро продолжили пике – официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 11 августа

Доллар дорожает / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 11 августа:

10.08 11.08 Изменение 1 доллар США 26,80 грн 26,76 грн - 0,04 1 евро 31,53 грн 31,36 грн - 0,17

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По сравнению со значениями 10 августа курс доллара опустился еще на четыре копейки. В прошлый банковский день доллар подешевел на четыре копейки. За последнюю неделю – с 4 по 11 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек. Сегодня Нацбанк уже пытался остановить падение доллара на межбанке, но на общую тенденцию это в итоге не повлияло.

Курс евро упал на 17 копеек после снижения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Это минимум с 20 июля 2020 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: