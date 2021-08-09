Ворует пароли от "Приват24" и Monobank. В Google Play нашли новый вирус

Троянская программа, которая дает хакерам доступ к банковским счетам украинцев, распространяется под видом безопасного софта

Новый вирус считывает пароли от "Приват24" и Monobank / Фото: Pixabay, пресс-служба ПриватБанка, monobank

Специалисты по кибербезопасности из Нидерландов сообщили о появлении нового вируса Vultur. Он распространяется через Google Play. Он рассчитан на воровство паролей от банковских карточек, а также криптовалютных кошельков. Вирус способен красть личные пароли от кабинетов в онлайн-банкингах, в том числе "Приват24" и Monobank.

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Технически Vultur – это троянская программа, которая умеет считывать информацию прямо с экранов смартфонов, пишет GSMinfo. На это у "трояна" уходит всего несколько секунд. Кроме того, вирус может анализировать приложения на смартфоне, чтобы выяснить, насколько активно владелец гаджета пользуется программами онлайн-банкинга.

Полученными данными хакеры могут воспользоваться в любой момент – например, они могут подождать, когда жертва получит зарплату, чтобы украсть как можно больше.

Как защититься

Хуже всего то, что приложение распространяется через Google Play, который многие все еще считают безопасным.

Лучшим способом защиты от вирусов является отказ от скачивания непонятных приложений — пользоваться нужно только официальными версиями от известных разработчиков, которые дорожат своей репутацией.

Также важно следить за тем, чтобы у вас на смартфоне всегда был антивирус с самыми актуальными на данный момент базами зловредных программ.

Также эксперты рассказывали, что делать, если у вас уже украли деньги с банковской карты.

В тренде В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенников

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Напомним, деньги с карточки ПриватБанка можно украсть не только с помощью продвинутого вируса, но и после кражи мобильного телефона.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами.

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