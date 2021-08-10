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Долар і євро продовжили піке – офіційний курс

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
10 серпня, 16:59
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 11 серпня
Долар дорожчає
Долар дорожчає / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 11 серпня:

10.0811.08Зміна
1 долар США26,80 грн26,76 грн - 0,04
1 євро31,53 грн31,36 грн - 0,17
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У порівнянні зі значеннями 10 серпня курс долара опустився ще на чотири копійки. Минулого банківський день долар подешевшав на чотири копійки. За останній тиждень – з 4 по 11 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти на вісім копійок. Сьогодні Нацбанк вже намагався зупинити падіння долара на міжбанку, але на загальну тенденцію це в підсумку не вплинуло.

Курс євро впав на 17 копійок після зниження на 15 копійок в попередній банківський день. Це мінімум з 20 липня 2020 року.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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