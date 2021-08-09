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Краде паролі від "Приват24" і Monobank. У Google Play знайшли новий вірус

9 серпня 2021 8:43

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Троянська програма, яка надає хакерам доступ до банківських рахунків українців, поширюється під виглядом безпечного софта

Новий вірус зчитує паролі від "Приват24" і Monobank

Новий вірус зчитує паролі від "Приват24" і Monobank / Фото: Pixabay, прес-служба ПриватБанку, monobank

Фахівці з кібербезпеки з Нідерландів повідомили про появу нового вірусу Vultur. Він поширюється через Google Play. Він розрахований на крадіжку паролів від банківських карток, а також криптовалютних гаманців. Вірус здатний красти особисті паролі від кабінетів в онлайн-банкінгу, в тому числі "Приват24" і Monobank.

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Технічно Vultur – це троянська програма, яка вміє зчитувати інформацію прямо з екранів смартфонів, пише GSMinfo. На це у "трояна" йде всього кілька секунд. Крім того, вірус може аналізувати програми на смартфоні, щоб з'ясувати, наскільки активно власник гаджета користується програмами онлайн-банкінгу.

Отриманими даними хакери можуть скористатися в будь-який момент – наприклад, вони можуть почекати, коли жертва отримає зарплату, щоб вкрасти якомога більше.

Як захиститися

Найгірше те, що додаток поширюється через Google Play, який багато хто все ще вважає безпечним.

  • Кращим способом захисту від вірусів є відмова від скачування незрозумілих додатків – користуватися потрібно тільки офіційними версіями від відомих розробників, які дорожать своєю репутацією.
  • Також важливо стежити за тим, щоб у вас на смартфоні завжди був антивірус з найактуальнішими на цей момент базами шкідливих програм.

Також експерти розповідали, що робити, якщо у вас вже вкрали гроші з банківської карти.

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Нагадаємо, гроші з картки ПриватБанку можна вкрасти не тільки за допомогою просунутого вірусу, але й після крадіжки мобільного телефону.

Крім того, сайт "Сьогодні" повідомляв, що Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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