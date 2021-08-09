Краде паролі від "Приват24" і Monobank. У Google Play знайшли новий вірус

Троянська програма, яка надає хакерам доступ до банківських рахунків українців, поширюється під виглядом безпечного софта

Новий вірус зчитує паролі від "Приват24" і Monobank / Фото: Pixabay, прес-служба ПриватБанку, monobank

Фахівці з кібербезпеки з Нідерландів повідомили про появу нового вірусу Vultur. Він поширюється через Google Play. Він розрахований на крадіжку паролів від банківських карток, а також криптовалютних гаманців. Вірус здатний красти особисті паролі від кабінетів в онлайн-банкінгу, в тому числі "Приват24" і Monobank.

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Технічно Vultur – це троянська програма, яка вміє зчитувати інформацію прямо з екранів смартфонів, пише GSMinfo. На це у "трояна" йде всього кілька секунд. Крім того, вірус може аналізувати програми на смартфоні, щоб з'ясувати, наскільки активно власник гаджета користується програмами онлайн-банкінгу.

Отриманими даними хакери можуть скористатися в будь-який момент – наприклад, вони можуть почекати, коли жертва отримає зарплату, щоб вкрасти якомога більше.

Як захиститися

Найгірше те, що додаток поширюється через Google Play, який багато хто все ще вважає безпечним.

Кращим способом захисту від вірусів є відмова від скачування незрозумілих додатків – користуватися потрібно тільки офіційними версіями від відомих розробників, які дорожать своєю репутацією.

Також важливо стежити за тим, щоб у вас на смартфоні завжди був антивірус з найактуальнішими на цей момент базами шкідливих програм.

Також експерти розповідали, що робити, якщо у вас вже вкрали гроші з банківської карти.

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Нагадаємо, гроші з картки ПриватБанку можна вкрасти не тільки за допомогою просунутого вірусу, але й після крадіжки мобільного телефону.

Крім того, сайт "Сьогодні" повідомляв, що Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами.

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