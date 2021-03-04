Доллар и евро продолжают пике: официальный курс валют

На пятницу, 5 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|04.03
|05.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,85 грн
|27,76 грн
|- 0,09
|1 евро
|33,56 грн
|33,41 грн
|- 0,15
По сравнению со значениями 4 марта доллар подешевел еще на девять копеек после снижения курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "зеленого" почти за месяц – с 10 февраля.
А за неделю с 26 февраля по 5 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 17 копеек. Впрочем, аналитики считают, что скоро гривня начнет слабеть.
Курс евро тоже снижается. Евровалюта 5 марта подешевела на 15 копеек.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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