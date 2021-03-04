Доллар и евро продолжают пике: официальный курс валют

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 5 марта

На пятницу, 5 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.03 05.03 Изменение 1 доллар США 27,85 грн 27,76 грн - 0,09 1 евро 33,56 грн 33,41 грн - 0,15

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По сравнению со значениями 4 марта доллар подешевел еще на девять копеек после снижения курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "зеленого" почти за месяц – с 10 февраля.

А за неделю с 26 февраля по 5 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 17 копеек. Впрочем, аналитики считают, что скоро гривня начнет слабеть.

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Курс евро тоже снижается. Евровалюта 5 марта подешевела на 15 копеек.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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