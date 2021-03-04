Долар і євро продовжують піке: офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 5 березня

На п'ятницю, 5 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

04.03 05.03 Зміна 1 долар США 27,85 грн 27,76 грн - 0,09 1 євро 33,56 грн 33,41 грн - 0,15

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У порівнянні зі значеннями 4 березня долар подешевшав ще на дев'ять копійок після зниження курсу на вісім копійок в попередній банківський день. Це найнижча вартість "зеленого" майже за місяць – з 10 лютого.

А за тиждень з 26 лютого по 5 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 17 копійок. Втім, аналітики вважають, що скоро гривня почне слабшати.

В тренді Долар і євро знову впали: офіційний курс

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Курс євро теж знижується. Євровалюта 5 березня подешевшала на 15 копійок.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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