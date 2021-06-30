Доллар и евро поползли вверх: официальный курс валют

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 1 июля

Падение доллара прекратилось / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 1 июля:

30.06 01.07 Изменение 1 доллар США 27,18 грн 27,32 грн + 0,05 1 евро 32,30 грн 32,35 грн + 0,05

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По сравнению со значениями 30 июня курс доллара повысился на пять копеек после резкого падения на 22 копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 24 июня по 1 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек. Ранее аналитики уже объяснили, почему доллар снова растет, и предупредили о том, что скоро на валютном рынке могут возникнуть новые курсовые качели.

Курс евро тоже повысился на пять копеек после падения сразу на 44 копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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