Долар і євро поповзли вгору: офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 1 липня

Падіння долара зупинилось / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 1 липня:

30.06 01.07 Зміна 1 долар США 27,18 грн 27,32 грн + 0,05 1 євро 32,30 грн 32,35 грн + 0,05

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У порівнянні зі значеннями 30 червня курс долара підвищився на п'ять копійок після різкого падіння на 22 копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 24 червня по 1 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на вісім копійок. Раніше аналітики вже пояснили, чому долар знову зростає, і попередили про те, що скоро на валютному ринку можуть виникнути нові курсові гойдалки.

Курс євро теж підвищився на п'ять копійок після падіння відразу на 44 копійки на вдень раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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