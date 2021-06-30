"Більше не можемо продовжувати роботу": з НБУ звільняється цілий департамент

За словами директора Департаменту, НБУ далеко відійшов від стандартів, що загрожує відкотом реформ в банківській сфері

З НБУ вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування.

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Про це повідомив директор Департаменту Олександр Бевз в Facebook.

"Наша команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення", – написав він.

За його словами, "централізація ухвалень рішень знаходиться в одних руках, а заміна колегіальності директивним ухваленням рішень неприпустимі в роботі Національного банку України".

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"Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим", – зазначив він.

З НБУ звільняються:

директор департаменту Олександр Бевз.

заступник директора Катерина Жебанова;

начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко;

начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль;

начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи;

заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич і головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефан Дзенків.

"Нам щиро шкода, що нині ми не можемо продовжити свою роботу, в яку ми віримо і завжди намагаємось робити якісно, професійно, з максимальною лояльністю до нашої Інституції та держави. Наші повноваження пов’язані з критично важливою частиною роботи НБУ: доступ на ринок нових компаній, погодження керівників банків, дозволи на купівлю банків і фінансових компаній, а також злиття та поглинання, оцінка корпоративного управління та структур власності і багато іншого", – зазначив він.

Як ми писали раніше, 12 липня покине свою посаду і заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, який отримував догану.

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3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. 16 липня головою Нацбанку був призначений Кирило Шевченко.