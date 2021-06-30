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"Больше не можем продолжать работу": из НБУ увольняется целый департамент

30 июня 2021 14:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам директора Департамента, НБУ далеко отошел от стандартов, что чревато откатом реформ в банковской сфере

Из НБУ решил уволиться целый департамент. Фото: Александр Бевз

Из НБУ решил уволиться целый департамент. Фото: Александр Бевз

Из НБУ решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования.

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Об этом сообщил директор Департамента Александр Бевз в Facebook.

"Наша команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении", – написал он.

По его словам, "централизация принятия решений находится в одних руках, а замена коллегиальности директивным принятием решений недопустимы в работе Национального банка Украины".

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"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем здесь работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно", – отметил он.

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Из НБУ увольняются:

  • директор департамента Александр Бевз.
  • заместитель директора Екатерина Жебанова;
  • начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко;
  • начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;
  • начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы;
  • заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дзенков.

"Нам искренне жаль, что сейчас мы не можем продолжить свою работу, в которую мы верим и всегда стараемся делать качественно, профессионально, с максимальной лояльностью к нашей Институции и государству. Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешение на покупку банков и финансовых компаний, а также слияние и поглощение, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое", – отметил он.

Как мы писали ранее, 12 июля покинет свою должность и замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, который получал выговор.

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3 июля 2020 года Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

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