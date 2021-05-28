Доллар и евро покатились вниз: официальный курс на выходные

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 31 мая

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 31 мая:

28.05 31.05 Изменение 1 доллар США 27,53 грн 27,50 грн - 0,03 1 евро 33,57 грн 33,39 грн - 0,18

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Этот курс также будет действительным в течение выходных дней, 29 и 30 мая.

По сравнению со значениями 28 мая курс доллара упал еще не три копейки после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 31 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом на межбанковском рынке доллар нащупал равновесие. Поэтому в ближайшие дни резких изменений курса не предвидится, считают аналитики.

Курс евро упал более существенно – на 18 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине