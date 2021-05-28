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Долар і євро покотилися вниз: офіційний курс на вихідні

28 травня, 16:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 31 травня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 31 травня:

28.0531.05зміна
1 долар США27,53 грн27,50 грн - 0,03
1 євро33,57 грн33,39 грн - 0,18
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Цей курс також буде чинним протягом вихідних днів, 29 і 30 травня.

У порівнянні зі значеннями 28 травня курс долара впав ще не три копійки після зниження на дві копійки протягом попереднього банківського дня. За тиждень – з 17 по 31 травня – гривня все ж ослабла проти американської валюти на чотири копійки. При цьому на міжбанківському ринку долар намацав рівновагу. Тому в найближчі дні різких змін курсу не передбачається, вважають аналітики.

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Курс євро впав більш істотно – на 18 копійок після зниження на 11 копійок днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому на початку травня курс долара почав падати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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