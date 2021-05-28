Курс доллара нащупал равновесие – гривня удержалась на межбанке

На межбанке установилось равновесие / Фото: Сегодня

Доллар 28 мая после небольшого снижения по официальному курсу Нацбанка держится на межбанке в районе 27,5 грн. Рынок находится в относительном балансе, без явных перевесов покупателей и продавцов. В ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится и курс останется в диапазоне 27,5-27,6 грн/долл.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Положительным фактором стало улучшение настроений на сырьевых рынках и восстановление цен на зерно. Если добавить весьма позитивные ожидания по урожаю, то ситуация складывается оптимистично для аграриев. Также позитивной новостью стала активизация нерезидентов по покупке ОВГЗ. Иностранные инвесторы с начала недели нарастили позиции в ОВГЗ на 269 млн гривен. Это не много, но с учетом распродаж и нейтральности предыдущих недель, такие покупки являются позитивными", – отметил Шевчишин.

Однако, по его словам, конец месяца будет сопровождаться возмещением НДС, что сдержит предложение валюты и удержит гривню от укрепления.

Напомним, на днях валютный рынок испугался возможно дефицита дизеля в Украине, что заставило доллар подорожать. Нехватка топлива может произойти, если Беларусь введет в ответ на санкции Украины ограничения на продажу нефтепродуктов. Однако пока сообщений об этом нет, а эксперты топливного рынка считают, что Минск не отважится на такой шаг.

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А о том, почему в начале мая курс доллара стремительно падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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