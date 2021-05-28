Новые требования к денежным переводам: Нацбанк ужесточил правила работы платежных систем

На днях Национальный банк принял новую Стратегию, а теперь повышает уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств, поэтому решил усилить надежность и эффективность работы платежных систем.
Как сообщает пресс-служба регулятора, были установлены четкие требования к участникам платежного рынка относительно:
- построения системы защиты информации и обеспечения кибербезопасности;
- порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.
Требования постановления № 43 "Об утверждении Положения о защите информации и киберзащите в платежных системах" распространяются на:
- платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины;
- операторов услуг платежной инфраструктуры;
- участников платежных систем.
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Постановление предусматривает:
- внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка ужесточатся)
- установление требований к использованию средств защиты информации;
- определение политики управления доступом;
- повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.
В Нацбанке считают, что это позволит минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации платежных систем с учетом современных технологий защиты информации.
Постановление № 43 вступает в силу с 29 мая. Но участники платежного рынка будут иметь комфортный переходный период (12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и защите от киберугроз и привести свою деятельность в соответствие с требованиями постановления.
Сайт "Сегодня" писал, что японская платежная система JCB выходит на украинский рынок. Это самая крупная платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.
Напомним, в августе 2020 Нацбанк обновил Систему электронных платежей, которая стала работать в режиме 23/7, то есть доступна для межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Ранее СЭП работала с 08:30 до 19:00.
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