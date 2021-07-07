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Доллар и евро подорожали после падения: официальный курс

7 июля 2021 16:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 8 июля

Гривня ослабла к доллару и евро

Гривня ослабла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 8 июля:

07.0708.07Изменение
1 доллар США27,25 грн27,30 грн+ 0,05
1 евро32,26 грн32,29 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 7 июля курс доллара вырос на пять копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" еще дешевел – снижение курса составляло четыре копейки. За неделю – с 1 по 7 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты уже предупредили, что гривня оказалась под угрозой и доллар может подорожать еще сильнее.

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Курс евро тоже перешел к росту. Евровалюта подорожала на три копейки поле снижения в цене на 11 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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