Долар і євро подорожчали після падіння: офіційний курс

Гривня ослабла проти долара та євро / Фото: Pixabay
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 8 липня:
|07.07
|08.07
|зміна
|1 долар США
|27,25 грн
|27,30 грн
|+ 0,05
|1 євро
|32,26 грн
|32,29 грн
|+ 0,03
У порівнянні зі значеннями 7 липня курс долара виріс на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" ще дешевшав – зниження курсу становило чотири копійки. За тиждень – з 1 по 7 липня – гривня ослабла протио американської валюти на сім копійок. Експерти вже попередили, що гривня опинилася під загрозою і долар може подорожчати ще сильніше.
Курс євро теж перейшов до зростання. Євровалюта подорожчала на три копійки поле зниження в ціні на 11 копійок на вдень раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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