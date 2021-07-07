Долар і євро подорожчали після падіння: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 8 липня

Гривня ослабла проти долара та євро / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 8 липня:

07.07 08.07 зміна 1 долар США 27,25 грн 27,30 грн + 0,05 1 євро 32,26 грн 32,29 грн + 0,03

У порівнянні зі значеннями 7 липня курс долара виріс на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" ще дешевшав – зниження курсу становило чотири копійки. За тиждень – з 1 по 7 липня – гривня ослабла протио американської валюти на сім копійок. Експерти вже попередили, що гривня опинилася під загрозою і долар може подорожчати ще сильніше.

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Курс євро теж перейшов до зростання. Євровалюта подорожчала на три копійки поле зниження в ціні на 11 копійок на вдень раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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