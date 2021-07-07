Русский
$ 27,25
32,26
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар і євро подорожчали після падіння: офіційний курс

7 липня 2021 16:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 8 липня

Гривня ослабла проти долара та євро

Гривня ослабла проти долара та євро / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 8 липня:

07.0708.07зміна
1 долар США27,25 грн27,30 грн + 0,05
1 євро32,26 грн32,29 грн + 0,03

У порівнянні зі значеннями 7 липня курс долара виріс на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" ще дешевшав – зниження курсу становило чотири копійки. За тиждень – з 1 по 7 липня – гривня ослабла протио американської валюти на сім копійок. Експерти вже попередили, що гривня опинилася під загрозою і долар може подорожчати ще сильніше.

Реклама

Курс євро теж перейшов до зростання. Євровалюта подорожчала на три копійки поле зниження в ціні на 11 копійок на вдень раніше.

Не пропусти!
Шевченко після вильоту України звернувся до італійців і вболівальникам Мілана
Андрій Шевченко подякував італійцям

Читайте також: Коливання курсу долара – чи потрібно купляти валюту та на чому можна заробити

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Реклама

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Розпродаж доларів скінчився: на міжбанк чекають нові валютні гойдалки
Розпродаж доларів скінчився: на міжбанк чекають нові валютні гойдалкиФінанси
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за борги
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за боргиФінанси
Долар і євро увійшли до крутого піке: офіційний курс
Долар і євро увійшли до крутого піке: офіційний курсФінанси
Коли буде найнижчий курс долара: прогноз на липень
Коли буде найнижчий курс долара: прогноз на липеньЕкономіка
Долар обвалився на 22 копійки за добу: курс валют НБУ
Долар обвалився на 22 копійки за добу: курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти