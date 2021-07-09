Доллар и евро перед выходными пошли в гору: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 12 июля

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 12 июля:

09.07 12.07 Изменение 1 доллар США 27,29 грн 27,32 грн + 0,03 1 евро 32,32 грн 32,41 грн + 0,09

По сравнению со значениями 9 июля курс доллара вырос на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на копейку. Тем не менее за неделю – со 5 по 12 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Но эксперты предупредили: украинская валюта оказалась под угрозой и доллар может заметно подорожать.

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Курс евро ускорил рост. Евровалюта подорожала еще на девять копеек после роста на две копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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