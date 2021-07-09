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Долар і євро перед вихідними пішли вгору: офіційний курс

9 липня 2021 16:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 12 липня

Долар кинувся догори

Долар кинувся догори / Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 12 липня:

09.0712.07Зміна
1 долар США27,29 грн27,32 грн + 0,03
1 євро32,32 грн32,41 грн + 0,09

У порівнянні зі значеннями 9 липня курс долара виріс на три копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на копійку. Проте за тиждень – з 5 по 12 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на дев'ять копійок. Але експерти попередили: українська валюта опинилася під загрозою і долар може помітно подорожчати.

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Курс євро прискорив зростання. Євровалюта подорожчала ще на дев'ять копійок після зростання на дві копійки днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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