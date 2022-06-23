Денег не будет! Еще одна страна запретила ввоз своей валюты в РФ

В Великобритании продают телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компания принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу и партнерам и оценивается более чем в 410 млн фунтов (15 млрд грн). Непосредственно Абрамовичу принадлежит 23% акций Truphone, остальные – Александру Абрамову и Александру Фролову из российской металлургической компании Evraz.

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Россияне вложили в развитие компании ориентировочно 300 млн фунтов (11 млрд грн).

По предварительной информации, британскую Truphone планирует купить германский бизнесмен Хакан Коч и его деловой партнер, частный инвестор Пирос Куссиос.

Абсолютное большинство (90%) акций будет принадлежать Кочу, также владеющему платформой по продаже подержанных машин Auto1.

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"Сегодня" писали, что Канада ввела очередные санкции против России – в списке оказались 22 россиянина и 4 компании, среди них и вероятная любовница Путина Алина Кабаева. Отметим, что шестой пакет санкций против РФ предусматривает частичный запрет российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.