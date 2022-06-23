Денег не будет! Еще одна страна запретила ввоз своей валюты в РФ

Санкции против России расширили из-за ее военной агрессии в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Великобритания
запретила экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза. Кроме этого, ограничения распространяются на товары и технологии, необходимые в морских перевозках, а также товары для нефтепереработки и используемые в ней технологии.
Об этом
сообщило британское правительство.
Заметим, что аналогичный запрет на ввоз иностранной валюты ранее сделали Европейский Союз и США.
Также новый пакет британских санкций будет включать запрет:
на экспорт в Россию авиационного топлива и топливных добавок; на экспорт товаров и технологий, имеющих отношение к химическому и биологическому оружию; на экспорт в РФ банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС; на оказание технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали. Абрамович станет еще беднее
В Великобритании
продают телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компания принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу и партнерам и оценивается более чем в 410 млн фунтов (15 млрд грн). Непосредственно Абрамовичу принадлежит 23% акций Truphone, остальные – Александру Абрамову и Александру Фролову из российской металлургической компании Evraz.
Россияне вложили в развитие компании ориентировочно 300 млн фунтов (11 млрд грн).
По предварительной информации, британскую Truphone планирует купить германский бизнесмен Хакан Коч и его деловой партнер, частный инвестор Пирос Куссиос.
Абсолютное большинство (90%) акций будет принадлежать Кочу, также владеющему платформой по продаже подержанных машин Auto1.
"Сегодня" писали, что Канада ввела очередные
санкции против России – в списке оказались 22 россиянина и 4 компании, среди них и вероятная любовница Путина Алина Кабаева. Отметим, что шестой пакет санкций против РФ предусматривает частичный запрет российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.