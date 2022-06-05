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Абрамович станет еще беднее – российский олигарх продает компанию в Великобритании за 1 фунт

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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5 июня, 18:02
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Имущество подсанкционного олигарха из РФ Романа Абрамовича тает каждый день, теперь он теряет дорогую телекоммуникационную компанию
Российский олигарх, вероятно, не получит ничего от продаж компании, в которую вложил 300 млн фунтов
Российский олигарх, вероятно, не получит ничего от продаж компании, в которую вложил 300 млн фунтов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Великобритании продается телекоммуникационная группа Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компания принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу и партнерам, и оценивается более чем в 410 млн фунтов (15 млрд грн).

Как сообщило издание Financial Times, непосредственно Абрамовичу принадлежит 23% акций Truphone, остальные – Александру Абрамову и Александру Фролову из российской металлургической компании Evraz.

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Россияне вложили в развитие компании ориентировочно 300 млн фунтов (11 млрд грн).

Олигарх под санкциями

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания и Евросоюз ввели санкции против немалого количества россиян, среди которых и олигарх Роман Абрамович. В результате экономических ограничений Запада активы Truphone решили продать и сразу начали реструктуризацию.

Журналисты FT отмечают, что британская компания Абрамовича убыточна в течение 15 лет. Только за 2020 год зафиксировали убытки на 16 млн фунтов (588,6 млн грн). Телекоммуникационная группа продает контракты корпоративным клиентам, включая банки, желающие иметь защищенную сеть и избегать платы за роуминг для сотрудников.

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Потенциальные покупатели

По предварительной информации, британскую Truphone планирует купить немецкий бизнесмен Хакан Коч и его деловой партнер, частный инвестор Пирос Куссиос.

Абсолютное большинство (90%) акций будет принадлежать Кочу, также владеющему платформой по продаже подержанных машин Auto1.

Мельниченко борются за состояние

Шестой пакет санкций ЕС коснулся жены другого российского олигарха Андрея Мельниченко – Александры. Ей бизнесмен передал право собственности на угольную компанию SUEK AO и компанию EuroChem Group AG еще в марте, как раз перед тем, как он сам попал в санкционный список Евросоюза.

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Представитель пары отметил, что Александра Мельниченко считает решение ЕС относительно себя несправедливым, поскольку она родилась в Белграде и имеет сербское и хорватское гражданство. В России она якобы не проживает, но в Европе отметили, что жена олигарха "пользуется богатством мужа и получает выгоду".

Из-за экономических ограничений, компании SUEK AO и EuroChem Group AG терпят убытки, поскольку активы будут заморожены. В то же время у Еврокомиссии попытаются выторговать право продавать удобрения.

"Сегодня" ранее писали, что Канада ввела очередные санкции против России – в списке оказались 22 россиянина и 4 компании, среди них и вероятная любовница Путина Алина Кабаева. Отметим, что шестой пакет санкций против РФ предусматривает частичный запрет российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.

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