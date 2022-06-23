Грошей не буде! Ще одна країна заборонила ввезення своєї валюти до РФ

Раніше подібну заборону ввели країни ЄС та США

Санкції проти Росії розширили через її військову агресію в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Велика Британія ухвалила заборону на експорт до РФ фунтів стерлінгів та банкнот країн Євросоюзу. Окрім цього, обмеження поширюються на товари та технології, необхідні в морських перевезеннях, а також товари для нафтопереробки та технологій, які в ній використовують.

Про це повідомив британський уряд.

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Зауважимо, аналогічну заборону на ввіз іноземної валюти раніше запровадили Європейський Союз та США.

Також новий пакет британських санкцій містить заборону:

на експорт в Росію авіаційного палива та паливних добавок;

на експорт товарів та технологій, які мають стосунок до хімічної та біологічної зброї;

на експорт в РФ банкнот фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС;

на надання технічної допомоги, фінансових і брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза та сталі.

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