Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Любовница Путина Кабаева попала под санкции Канады: кто еще есть в списке

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 17:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Санкции расширены из-за того, что "действия РФ представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности
Канада ввела санкции против Алины Кабаевой
Канада ввела санкции против Алины Кабаевой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канада вводит новые санкции против России. Теперь ограничительные меры касаются 22 граждан РФ и 4 компаний.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Реклама

Под санкциями оказались:

  • "Россельхозбанк";
  • "Инвестторгбанк",
  • управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;
  • управляющая компания Российской венчурной компании.

Санкции канадского правительства касаются также 22 физических лиц, а именно:

  • Алина Кабаева (возможная любовница Путина);
  • Ольга Айзиман (экс-супруга олигарха Михаила Фридмана);
  • Елена Георгиева (председатель правления Новикомбанка);
  • Лариса и Екатерина Фридман (дочери олигарха Михаила Фридмана);
  • Андрей Козицын (генеральный директор Уральской горно-металлургической компании);
  • Михаил Кучмент (бизнесмен, председатель Наблюдательного совета Совкомбанка);
  • Милана Королева (блогер, модель, телеведущая);
  • Анатолий Браверман (первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций), его жена Инна и сын Александр;
  • Михаил Россеев (главный бухгалтер "Газпрома");
  • Вадим Кулик (заместитель президента – председателя правления банка ВТБ);
  • Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский (члены правления ВТБ);
  • Дмитрий Пьянов (финансовый директор ВТБ);
  • Сергей Мальцев (председатель совета директоров Globaltrans, экс-зампред Сбербанка);
  • Кирилл Царев (первый зампред Сбербанка);
  • Наталья Алымова (экс-член правления Сбербанка);
  • Александра Бурико (экс-зампред Сбербанка).

Шестой пакет санкций от Европейского Союза

Страны ЕС наконец-то согласовали шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.

Реклама

С начала марта 2022 аналогичные меры действуют против семи российских банков, включая ВТБ и "Открытие".

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Сбербанк – это крупнейший российский банк с долей в 37%.

"Поэтому это хорошо, что сейчас мы десвифтизируем Сбербанк", – сказала фон дер Ляен.

Реклама

Ранее "Сегодня" писали, как акции Сбербанка из-за санкций стоили меньше листа бумаги А4.Также мы рассказывали, как под экономическими санкциями виживает один из крупнейших автозаводов России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31346.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1942.31

Litecoin (LTC)

67.34

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять