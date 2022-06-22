Остались считанные дни: украинцы могут улететь в Великобританию за 0 грн

Украинцы смогут воспользоваться предложением компании Wizz Air, которая будет совершать бесплатные рейсы в Великобританию. Доступными остались 4500 билетов за 0 грн.
Об этом информирует Lowcost Avia.
Предложение будет действовать до 30 июня. Доступно оно для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".
Напомним, ранее было выделено 10 тыс. бесплатных билетов и уже более 5 тыс. украинцев воспользовались предложением.
Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию
При бронировании билета на сайте компании вам следует указать номер своего загранпаспорта Украины, а при регистрации на рейс вам необходимо иметь визу или другой проездной документ.
Также пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже (до 32 килограммов на каждого).
Откуда отправляются самолеты?
Самолеты отправляются с Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:
- Бухарест – Бирмингем.
- Бухарест – Донкастер-Шеффилд.
- Бухарест – Эдинбург.
- Бухарест – Лондон-Гатвик.
- Бухарест – Ливерпуль.
- Бухарест – Лондон Лутон.
- Варшава – Бирмингем.
- Варшава – Донкастер-Шеффилд.
- Варшава – Эдинбург.
- Варшава – Ливерпуль.
- Варшава – Лондон Лутон.
- Гданьск – Абердин.
- Гданьск – Донкастер-Шеффилд.
- Гданьск – Эдинбург.
- Гданьск – Ливерпуль.
- Гданьск – Лондон Лутон.
- Краков – Бирмингем.
- Краков – Донкастер-Шеффилд.
- Краков – Лондон Лутон.
- Катовице – Бристоль.
- Катовице – Донкастер-Шеффилд.
- Катовице – Бристоль.
- Катовице – Лондон Лутон.
- Люблин – Лондон Лутон.
- Шиманы – Лондон Лутон.
- Познань – Донкастер-Шеффилд.
- Познань – Лондон Лутон.
- Жешув – Лондон Лутон.
- Вроцлав – Бирмингем.
- Вроцлав – Донкастер-Шеффилд.
- Вроцлав – Лондон Лутон.
- Братислава – Лондон Лутон.
- Кошице – Лондон Лутон.
- Попрад-Татры – Лондон Лутон.
- Будапешт – Бирмингем.
- Будапешт – Эдинбург.
- Будапешт – Лондон-Гатвик.
- Будапешт – Ливерпуль.
- Будапешт – Лондон Лутон.
- Дебрецен – Лондон Лутон.
- Бакеу – Ливерпуль.
- Бакэу – Лондон Лутон.
- Клуж – Бирмингем.
- Клуж – Донкастер-Шеффилд.
- Клуж – Лондон Лутон.
- Констанца – Лондон Лутон.
- Крайова – Бирмингем.
- Крайова – Лондон Лутон.
- Ясы – Ливерпуль.
- Яссы – Лондон Лутон.
- Сату-Маре – Лондон Лутон.
- Сибиу – Лондон Лутон.
- Сучава – Лондон Лутон.
- Тимишоара – Лондон Лутон.
- Трансильвания – Лондон Лутон.
- Бургас – Лондон Лутон.
- Пловдив – Лондон Лутон.
- София – Лондон Лутон.
- София – Лондон-Гатвик.
- Варна – Ливерпуль.
- Варна – Лондон Лутон.
Европейские аэропорты не справляются с потоком туристов
В Европе возник туристический кризис в больших аэропортах, которые не справляются с сумасшедшими потоками пассажиров. Как сообщило издание SchengenVisaInfo, аномальные очереди фиксируют в Испании, Италии, Франции и других популярных туристических странах.
Объясняют ситуацию тем, что во многих странах ЕС уже сняли ограничения, связанные с COVID-19. В то же время двухлетняя пандемия и экономическая ситуация заставили аэродромы увольнять часть работников, поэтому персонал просто не справляется с большим количеством туристов, которые наконец решили съездить в отпуск.
Раньше мы рассказывали, сколько стоят билеты из Польши в разные страны, а также писали, что Россия признала кражу европейских самолетов.