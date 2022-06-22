Остались считанные дни: украинцы могут улететь в Великобританию за 0 грн

Для украинцев доступными остались еще 4,5 тыс. билетов в Великобританию

Рейсы в Великобританию для украинцев будут бесплатными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы смогут воспользоваться предложением компании Wizz Air, которая будет совершать бесплатные рейсы в Великобританию. Доступными остались 4500 билетов за 0 грн.

Об этом информирует Lowcost Avia.

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Предложение будет действовать до 30 июня. Доступно оно для украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство для участия в правительственной британской программе "Дома для Украины".

Напомним, ранее было выделено 10 тыс. бесплатных билетов и уже более 5 тыс. украинцев воспользовались предложением.

Как получить бесплатный авиабилет в Великобританию

При бронировании билета на сайте компании вам следует указать номер своего загранпаспорта Украины, а при регистрации на рейс вам необходимо иметь визу или другой проездной документ.

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Также пассажирам разрешено иметь при себе один предмет ручной клади и один чемодан в зарегистрированном багаже (до 32 килограммов на каждого).

Откуда отправляются самолеты?

Самолеты отправляются с Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Полный список маршрутов Wizz Air, на которых действует бесплатный перелет:

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Бухарест – Бирмингем.

Бухарест – Донкастер-Шеффилд.

Бухарест – Эдинбург.

Бухарест – Лондон-Гатвик.

Бухарест – Ливерпуль.

Бухарест – Лондон Лутон.

Варшава – Бирмингем.

Варшава – Донкастер-Шеффилд.

Варшава – Эдинбург.

Варшава – Ливерпуль.

Варшава – Лондон Лутон.

Гданьск – Абердин.

Гданьск – Донкастер-Шеффилд.

Гданьск – Эдинбург.

Гданьск – Ливерпуль.

Гданьск – Лондон Лутон.

Краков – Бирмингем.

Краков – Донкастер-Шеффилд.

Краков – Лондон Лутон.

Катовице – Бристоль.

Катовице – Донкастер-Шеффилд.

Катовице – Бристоль.

Катовице – Лондон Лутон.

Люблин – Лондон Лутон.

Шиманы – Лондон Лутон.

Познань – Донкастер-Шеффилд.

Познань – Лондон Лутон.

Жешув – Лондон Лутон.

Вроцлав – Бирмингем.

Вроцлав – Донкастер-Шеффилд.

Вроцлав – Лондон Лутон.

Братислава – Лондон Лутон.

Кошице – Лондон Лутон.

Попрад-Татры – Лондон Лутон.

Будапешт – Бирмингем.

Будапешт – Эдинбург.

Будапешт – Лондон-Гатвик.

Будапешт – Ливерпуль.

Будапешт – Лондон Лутон.

Дебрецен – Лондон Лутон.

Бакеу – Ливерпуль.

Бакэу – Лондон Лутон.

Клуж – Бирмингем.

Клуж – Донкастер-Шеффилд.

Клуж – Лондон Лутон.

Констанца – Лондон Лутон.

Крайова – Бирмингем.

Крайова – Лондон Лутон.

Ясы – Ливерпуль.

Яссы – Лондон Лутон.

Сату-Маре – Лондон Лутон.

Сибиу – Лондон Лутон.

Сучава – Лондон Лутон.

Тимишоара – Лондон Лутон.

Трансильвания – Лондон Лутон.

Бургас – Лондон Лутон.

Пловдив – Лондон Лутон.

София – Лондон Лутон.

София – Лондон-Гатвик.

Варна – Ливерпуль.

Варна – Лондон Лутон.

Европейские аэропорты не справляются с потоком туристов

В Европе возник туристический кризис в больших аэропортах, которые не справляются с сумасшедшими потоками пассажиров. Как сообщило издание SchengenVisaInfo, аномальные очереди фиксируют в Испании, Италии, Франции и других популярных туристических странах.

Объясняют ситуацию тем, что во многих странах ЕС уже сняли ограничения, связанные с COVID-19. В то же время двухлетняя пандемия и экономическая ситуация заставили аэродромы увольнять часть работников, поэтому персонал просто не справляется с большим количеством туристов, которые наконец решили съездить в отпуск.

Раньше мы рассказывали, сколько стоят билеты из Польши в разные страны, а также писали, что Россия признала кражу европейских самолетов.