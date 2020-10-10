Почему доллар дешевеет и что будет с курсом до выборов

На уходящей неделе курс доллара вел себя динамичнее, чем две недели назад: сперва он продолжил рост, затем откатился к показателям конца сентября. Какой тренд ожидать к середине октября и далее, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Курс наличного курса доллара повышался на минувших выходных, прибавив к понедельнику 4 копейки – до 28,50 в продаже и 28,30 в покупке. Но тем и закончилось, уже во вторник начался спад, и к пятнице один доллар не только можно было купить в среднем на 17 копеек дешевле, чем в понедельник – за 28,33 грн/доллар, но и сдать дешевле на 18 копеек – за 28,12 грн/доллар.

Нацбанк повысил официальный курс с 28,34 до 28,40 грн/доллар еще и во вторник, но к пятнице плавно его опустил до 28,28 грн/доллар, такой курс был в конце сентября. В итоге за неделю гривня сперва подорожала на 6 копеек, затем подешевела на 12 копеек. На понедельник, 12 октября, регулятор установил курс 28,21 грн/доллар, укрепив гривню еще на 7 копеек.

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Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на уходящей неделе основным ньюсмейкером был Нацбанк, который вышел на межбанковский рынок с предложением валюты ниже, чем рынок. Чем активно сбил спрос и заставил продавцов существенно снижать свои аппетиты по уровням продажи. На спекулятивный рост курса повлиял было скандал с объявлением взысканий двум топ-менеджерам Нацбанка, но он быстро угас.

"Спрос на валюту в начале месяца уменьшился, активность покупателей на рынке гривневых ОВГЗ увеличилась. Минфин смог их продать более чем на 7 млрд грн и повысить ставки размещения, например, до 10,95% по ОВГЗ с погашением через год (было ниже 10%), – анализирует Александр Охрименко. – Такое повышение ставок может стать сигналом, что Минфин привлекает новые ресурсы для укрепления гривни".

Андрей Шевчишин отметил, что в минувшую пятницу курс гривни на межбанке стабилизировался вблизи 28,25 гривни за доллар, уровня, который НБУ пытался безуспешно удержать предыдущую неделю. По словам эксперта, спекулятивный накал и нервозность рынка после новостей о кадровых решениях НБУ начинают стихать. Торговая активность (объемы сделок) на межбанковском упала почти в два раза, до менее чем 100 млн долларов.

"Похоже, что Нацбанком была проведена "воспитательная работа" среди банков и спекулянтов, в результате все снизили активность и взяли паузу, – уверен Андрей Шевчишин. – Рынок также переваривает большое интервью главы НБУ Кирилла Шевченко, которое фактически является фактически публичной коммуникацией Нацбанка с рынком, банками, инвесторами, экспортерами-импортерами и нерезидентами. После нервозности рынка такой шаг логичен, рынок хочет понимать план и ориентиры".

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов одинаковы: гривня будет укрепляться, хотя и не быстрыми темпами.

Александр Охрименко говорит, что на следующей неделе гривня продолжит колебаться в пределах 28,3-28,4 грн/доллар.

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По прогнозам Андрея Шевчишина, в ближайшей перспективе курс будет находиться в диапазоне 28,2-28,3 гривни за доллар.

"Снижение курса доллара будет привлекать новых покупателей, что сдержит укрепление гривни", – уточнил эксперт.

Олег Пендзин ожидает более значительного укрепления гривни перед выборами.

"Постепенно нацвалюта будет ревальвировать, до выборов приблизившись к 28,1-28,2 грн/доллар, – говорит Олег Пендзин. – На следующей неделе этот тренд проявится пока незначительно, в начале недели можем увидеть даже нынешнюю стабильность. Но восходящего тренда по укреплению гривни точно ждать не стоит".

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока. Но вместе с этим они предлагают не отказываться от такой идеи хранения и накопления сбережений и вкладываться в валюту. А кто не имеет желания открывать валютный депозит – придерживать имеющуюся и не продавать. Ибо нынешнее укрепление гривни продлится в лучшем случае до конца октября. То есть до местных выборов. А затем прогнозированно начнется девальвация до 28,8-29 грн/доллар.

"Сейчас, когда доллар снова дешевеет, совет один – накапливать валюту и не сдавать ее без особой надобности, – советует Андрей Шевчишин. – Девальвация гривни вскоре вернется, в целом девальвационный тренд не сломлен и сохраняются перспективы опускания курса в зону ниже 28,5 гривни за доллар".

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