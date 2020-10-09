Доллар стабилизировался: чего ждать от курса в ближайшее время

Аналитик назвал главный позитивный позитив и негатив для гривни

Курс доллара после снижения в официальных курсах стабилизировался на межбанке 9 октября на уровне 28,25 гривни за доллар. В ближайшей перспективе курс будет находиться в диапазоне 28,2-28,3 гривни за доллар. Снижение курса доллара будет привлекать новых покупателей, что сдержит укрепление гривни.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Среди позитивных новостей для рынка он выделил подписание меморандума с британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance, которое предоставит кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

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Негатив же обеспечили данные о том, что импорт товаров в Украину снизился на 11,8% в январе-сентябре 2020 года по сравнению с показателями прошлого года. Экспорт достиг упал на 5,6%, а внешнеторговый баланс остался устойчиво дефицитным. По мнению Шевчишина, слабый урожай только ухудшит эту ситуацию.

Напомним, ранее специалисты предупреждали, что в случае девальвации гривни в Украине вырастет стоимость импортных товаров, в частности продуктов:

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