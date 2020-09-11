Восемь факторов, которые повлияют на курс доллара в Украине

Что будет с гривней до конца года и каким будет курс иностранной валюты в прогнозах экспертов

С наступлением осени началось, как и предсказывали финансовые аналитики, постепенное удешевление гривни. За первую декаду сентября ее официальный курс к доллару снизился на 27 копеек – с 27,56 до 27,83 грн. Эксперты предсказывают дальнейшую девальвацию национальной валюты. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, каким будет курс гривни этой осенью.

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Но каковы основные факторы, влияющие на изменение курса гривни к доллару? Напомним, мы о них уже писали в декабре 2019 года, когда гривня значительно укрепилась.

Восемь причин, влияющих на курс гривни

На этот раз наши эксперты – президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – выделили 8 основных факторов, способных существенно (на 10% и более, то есть на 2,5-3 грн) изменить курс гривни в ту или иную сторону. Их значение непостоянно, но потенциал влияния каждого в итоге ненамного отличается.

"Все эти факторы находятся в постоянном динамическом равновесии, и если какой-либо начинает усиливаться, это может сдвинуть курс гривни в ту или иную сторону", – разъяснил руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин.

За девять месяцев, с декабря 2019 года по начало сентября 2020 года, "родились" две новые причины, которые ранее эксперты не брали в расчет. Это действия на рынке валюты нерезидентов – держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), выпущенных Минфином, и влияние спекулянтов теневой экономики. Эксперты проанализировали все факторы в порядке убывания их значимости.

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Национальный банк – оплот стабильности курса

Как видно из инфографики, Нацбанк остается главным фактором, способным регулировать курс гривни, – в среднем 30% влияния (не изменилось). По мнению Андрея Шевчишина, влияние НБУ даже возросло до решающего (оценка эксперта – 40% влияния), так как при нынешнем небольшом межбанковском рынке регулятор способен удерживать ситуацию без больших интервенций (продаж) валюты, а также ее покупки, если доллар вдруг резко подешевеет из-за падения спроса.

Александр Охрименко, наоборот, считает, что роль Нацбанка теперь не является столь значительной именно по причине снижения объемов продаж на межбанковском рынке, и оценил ее в 20%. Но в среднем получилась та же цифра, что и в декабре 2019 года.

"Регулятору, имеющему 26 млрд долларов золотовалютных резервов, даже не надо напрягаться, чтобы при ежедневных объемах продаж валюты менее 100 млн долларов отрегулировать курс от резких колебаний. Обычно рынок сам его сейчас регулирует", – пояснил свое мнение Александр Охрименко.

Минфин и нерезиденты

Если в конце 2019 года и в начале 2020-го Минфин серьезно влиял на укрепление курса гривни, активно выпуская гривневые ОВГЗ под невиданно высокие проценты (до 17% годовых), что вызвало ажиотажный спрос за рубежом, то в конце зимы ситуация изменилась. Процент годовых по ОВГЗ плавно упал практически вдвое. И нерезиденты, в основном это мировые финансовые спекулянты, которые купили наших ОВГЗ на 100 млрд грн (сумма, сопоставимая с 10% доходов госбюджета Украины), начали от них избавляться, скупая на межбанке доллары. Было продано около 15% ценных бумаг, что давило на курс гривни, девальвируя ее. В итоге нерезиденты стали самостоятельным фактором, ощутимо влияющим на ослабление гривни.

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Именно по этой причине оба эксперта оценили нынешний потенциал влияния Минфина на курс в 10% (было 25%), а нерезидентам отдали сразу 15%.

Сейчас нерезиденты тоже выходят из ОВГЗ, но, по мнению Александра Охрименко, не так активно, как ранее, а более осторожно, чтобы не было резкого изменения курса доллара.

"Если доллар значительно подорожает, то, продав гривневые ОВГЗ, их держатели смогут купить на ту же сумму меньше долларов и потеряют прибыль", – пояснил Александр Охрименко.

Экспортеры и импортеры

Экспортеры и импортеры по-прежнему важные силы, определяющие курс гривни. По мнению обоих экспертов, за 9 месяцев потенциал их влияния на курс увеличился с 15% до 20%, но тренд изменился на противоположный: теперь они скорее укрепляют гривню, чем ослабляют ее.

"Из-за карантина, падения экономики и снижения уровня доходов населения значительно уменьшился как критический импорт (топливо для ж/д, автомобильных перевозок), так и спрос на бытовую технику, электронику и товары длительного пользования, которые закупаются за валюту, – анализирует Андрей Шевчишин. – То есть импортерам валюты нужно меньше. А экспортеры, наоборот, вынуждены ее регулярно продавать, чтобы платить налоги, зарплату и т. д. Поэтому нынче "рулят" импортеры, а гривня, соответственно, либо чуть крепчает, либо чуть слабеет, в зависимости от спроса на валюту со стороны импортеров. Но медленнее, чем могла бы при нормальных условиях жизни".

Трудовые мигранты, население и "тень"

Аналитики единодушны в том, что в разы (с 25% до 10%) упал вклад в формирование курса гривни трудовых мигрантов, которые в 2019 году, по оценке Нацбанка, ввезли в Украину до 15 млрд долларов (сумма, сопоставимая с 40% доходов госбюджета на 2019 год).

"Эта валюта в основном шла на потребительский рынок – на покупку автомобилей, бытовой техники, стройматериалов, продуктов питания, – говорит Андрей Шевчишин. – То есть сперва менялась в обменниках на гривню, укрепляя ее курс. В нынешнем году из-за карантина в Европе, заробитчан стало намного меньше, валюты они тоже ввозят в Украину меньше. Это играет против усиления гривни".

Потенциал влияния на курс населения, скупающего и продающего наличную валюту, сохранился неизменным – 5%. Главная причина, по словам Александра Охрименко, в том, что нет ажиотажного спроса на валюту.

"Напротив, люди, потерявшие работу и доходы из-за эпидемии коронавируса, – а таких в Украине, оценочно, каждая третья семья – достают доллары из-под матрасов и меняют их на гривни, укрепляя ее курс", – объяснил Александр Охрименко.

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А вот теневая экономика, по его мнению, во время карантина воспрянула.

"Сейчас, на фоне чехарды с руководством таможни, резко выросла доля серого импорта, – говорит Александр Охрименко. – Спекулянты толкают курс доллара вверх, так как им требуется все больше валюты. Потенциал их влияния можно оценить высоко – около 8%".

МВФ и другие

Влияние МВФ на курс гривни эксперты сейчас оценивают как незначительное – всего 2% (было 5%). По их мнению, ни получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда, ни погашение в этом году предыдущих займов не окажут существенного влияния на курс, учитывая накопленные Нацбанком 26 млрд долларов золотовалютных резервов. Еще меньше влияют сейчас на курс займы от ЕБРР, Всемирного банка и других наших кредиторов.

Что будет с курсом до конца года

Александр Охрименко прогнозирует увеличение влияния на курс гривни к концу года импортеров и экспортеров.

"В сентябре-ноябре увеличится экспорт зерна, а ближе к концу года должен оживиться и импорт, ибо наша экономика постепенно начинает приспосабливаться к жизни в условиях кризиса, – говорит Александр Охрименко. – Это означает рост спроса на валюту и плавную девальвацию гривни, ведь экспортеры вряд ли станут продавать ее дешево, начнут придерживать. Их главным оппонентом станет Национальный банк. Его интервенции валюты не позволят курсу вырасти к концу года выше 28 грн/доллар. То есть роль этих двух факторов возрастет. Но рост импорта повысит спрос на валюту со стороны "тени", что станет ослаблять гривню. Остальные факторы влияния, соответственно, уменьшатся, например потенциал Минфина, МВФ. Потенциал влияния населения и трудовых мигрантов вряд ли изменится".

Андрей Шевчишин согласен, что усилится потенциал влияния на курс экспортеров-импортеров и Нацбанка и ослабеет со стороны Минфина и нерезидентов. Также он допускает рост к концу года активности населения, которое на волне девальвации гривни начнет больше покупать валюту, усиливая негативное давление на курс гривни.

"Ожидаю, что в декабре гривня ослабеет, курс будет в коридоре 28,5-29,5 грн/доллар, – говорит Шевчишин. – Многое будет зависеть от действий Национального банка: станет он удерживать курс на нижней границе коридора или позволит ему подняться до верхней".

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