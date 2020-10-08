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Рожкова и Сологуб нарушили правила: глава НБУ объяснил, как его замы получили выговор

8 октября, 12:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Шевченко уверен, что о политическом давлении нет и речи

Заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговоры от Совета НБУ за то, что нарушили политику "единого голоса". Это могло навредить ходу переговоров с международными партнерами Украины.

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Такое заявление сделал глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью ZN.ua.

"Это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления", - сказал Шевченко.

Он объяснил, что в НБУ утверждена стратегия коммуникаций, обязательная к исполнению для всех сотрудников. Один из принципов этой стратегии – политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что команда НБУ должна придерживаться единой позиции.

Шевченко добавил, что несогласованность может навредить взаимопониманию с международными партнерами, что особенно важно на фоне переговоров Украины с МВФ.

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Напомним, Совет Нацбанка 2 октября объявил выговор и выразил недоверие замам главы НБУ Рожковой и Сологубу. Как сообщают неофициальные источники, инициатором рассмотрения вопроса был член Совета Нацбанка Виталий Шапран, а председатель НБУ Кирилл Шевченко голосовал за.

Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом. Она заявила, что цензура добралась до Национального банка. А Сологуб добавил, что это "дикость" и за 20 лет профессиональной деятельности он подобного еще не встречал.

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Якова Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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НБУ выговор Дмитрий Сологуб Екатерина Рожкова глава НБУ Кирилл Шевченко
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