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"Цензура" и "победа прошлого": Рожкова объяснила выговор от Совета НБУ

6 октября, 11:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Замглавы Нацбанка сомневается, что Совет имел право принимать такие решения

Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре и выражении недоверия Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу связано с тем, что эти заместители главы Нацбанка дали комментарии СМИ. Рожкова не согласна с таким решением и считает его тревожным сигналом "для здравого смысла", а также "победой прошлого над будущим". Также она усомнилась в том, что у Совета НБУ вообще есть полномочия для принятия таких решений.

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Об этом сообщила сама Рожкова. Позицию Совета НБУ она считает цензурой.

"Ничего крамольного, что бы шло в разрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", - написала Рожкова на своей странице в Facebook.

Замглавы НБУ добавила, что слова члена Совета Нацбанка Виталия Шапрана, который, комментируя выговоры, вспомнил о "лихих 90-х" и убийстве экс-главы Нацбанка Вадима Гетьмана в 1998 году, "могут быть трактованы неоднозначно".

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"В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости Национального банка и вообще для здравого смысла", - написала Рожкова.

Напомним, Совет Нацбанка на заседании 2 октября объявил выговор и выразил недоверие замам главы НБУ Рожковой и Сологубу. Как сообщают неофициальные источники СМИ, инициатором рассмотрения вопроса был Шапран, а глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал "за".

Рожкова и Сологуб считаются членами команды предыдущего главы НБУ Яков Смолия, который в заявлении об отставке жаловался на политическое давление. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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НБУ Екатерина Рожкова глава НБУ Кирилл Шевченко

Источник: Сегодня

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