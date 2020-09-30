Украина пытается объяснить МВФ размер "дыры" в бюджете-2021

Сотрудничество с Фондом нужно продолжать как минимум еще год, уверены в Минфине

Министерство финансов Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и народными депутатами, чтобы объяснить дефицит в 6%, заложенный в госбюджет на 2021 год. При этом Украине необходимо продолжать сотрудничество с фондом в 2020-2021 годах, в будущем же страна откажется от кредитов МВФ.

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Об этом заявил в интервью министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Дефицит бюджета, по словам Марченко, нужно уменьшать. В планах этот показатель составляет 3% в 2023 году. Однако пока что Минфин считает оправданными 6% дефицита – чтобы соблюсти баланс между стимуляцией экономического роста и поступлениями в бюджет от налогов.

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"В конкретном жизненном цикле страны – это 2020-2021 год – нам нужен такой партнер, как МВФ. В то же время... мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году", - сказал Марченко.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже не видит проблем с заложенным в бюджет-2021 дефицитом. Кроме того, глава правительства уверен, что государство в 2021 году сможет найти средства даже на повышение соцстандартов.

Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

В Верховной Раде при этом ожидают, что второй транш от МВФ поступит в декабре. Ранее прогнозировалось, что Киев получит деньги в сентябре, но 10 сентября в МВФ не смогли назвать дату работы технической миссии в Украине. Именно после визитов таких миссий принимаются решения о траншах.

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