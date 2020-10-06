Доллар в Украине подешевел впервые за восемь дней

На среду, 7 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

06.10 07.10 Изменение 1 доллар США 28,40 грн 28,36 грн - 0,04 1 евро 33,40 грн 33,48 грн + 0,08

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По сравнению со значениями 6 октября курс доллара снизился вырос на четыре копейки после того, как вырос на шесть копеек в предыдущий банковский день. Это первое снижение курса доллара за последние восемь дней.

Тем не менее, за неделю – с 30 сентября по 7 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на шесть копеек. В целом курс доллара находится на максимальных уровнях за два года.

Курс евро при этом продолжил расти, поднявшись на восемь копеек после повышения на 17 в предыдущий банковский день.

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Напомним, эксперты прогнозируют, что в октябре девальвация гривни замедлится. При этом специалисты объясняли, что подорожает из-за роста курса доллара в ближайшее время:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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