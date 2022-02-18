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Быстрые деньги на выходных: как пополнить свой кошелек на 5 тыс. грн

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 19:27
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Рассказываем о возможных способах пополнить свой бюджет на выходных
Где украинцам подзаработать на выходных
Где украинцам подзаработать на выходных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Когда пять дней в неделю люди возвращаются с работы домой уставшие, а денег все равно не хватает, одним из вариантов может быть только работа на выходных.

"Сегодня" расскажет о нескольких вариантах быстрого заработка.

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В Украине таких вариантов существует немало. Для начала вы сами должны определиться: сколько времени готовы уделить подработке, на какую сумму рассчитываете, какую область рассматриваете. Самый актуальный заработок для украинцев сейчас фриланс. И действительно, задач, за которые получить деньги можно всего за несколько часов, достаточно большое количество.

Для поиска таких занятий следует воспользоваться услугами фриланс-биржи. Мы, например, встретили одну из самых известных в Украине — Kabanchik.ua. Там украинцы часто размещают работу как онлайн, так и офлайн. Среди наиболее популярных по разным направлениям:

  • дизайн. Может быть как дизайн интернет-магазина (стоимость работы 4000 грн), промо-сайта (от 2500 грн), сайта каталога (от 3500 грн);
  • разработка логотипов (от 3000 грн);
  • консультация SEO-специалиста (стоимость консультации — 300 грн в час);
  • настройка удаленного доступа для сотрудников компании (стоит такая услуга 5000 грн);
  • сбор в интернете необходимой информации для заказчика (стоит это 250 грн в час, то есть при работе два дня по 10 часов, вы вполне можете заработать 5000 грн в выходные);
  • расшифровка интервью (суть работы состоит в расшифровке текста по аудио, что может быть на любом языке). Заработать на этом деле можно тоже неплохо, ведь одна швилина расшифровки стоит 16 грн, а таких минут вы можете выделить не менее 480 в день;
  • письменные переводы с разных языков (например, с английского или английского стоит 150 грн за 1000 символов);
  • подготовка контента для социальных сетей (платят 200 грн в час).

Оффлайн подработка

В целом работа онлайн найдется для каждого, кто хотя бы на начальном уровне владеет азами компьютера и поиском в Интернете. Довольно много способов заработка существует и офлайн, однако, не обладая соответствующими навыками, много на этом не заработаешь.

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Например, часто в качестве подработки предлагают раздачу флаеров (75 грн в час), расклейку объявлений (70 грн в час), раздачу рекламы в почтовые ящики (75 грн в час).

Даже выделив для этой занятости 10 часов в день, 5000 грн мы не заработаем. Также, если вы проживаете в столице, одним из заработков (а в дополнение и отдыха) может быть участие в разнообразных развлекательных или политических шоу в качестве массовки. Платят там ориентировочно 300-500 грн через несколько часов.

Работа фотографом

Уделить свои выходные работе могут и профессиональные фотографы. Специалисты в этой сфере получают неплохие средства. К примеру, фотосъемка ювелирных украшений стоит 100 грн за шт. Свадебный фотограф будет стоить 500 грн в час, а за съемку 2-комнатной квартиры получить можно 3500 грн.

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Онлайн на этой сфере можно заработать через час от 250 грн на видеомонтаже материалов.

Репетитор

Еще одним прибыльным делом является репетиторство. На выходных это удачный выбор для подработки, ведь репетиторам предлагают от 200 грн в час. Итак, если вы способны обучать другим математике, программированию, языкам и т.д, этот заработок именно для вас.

Куда лучше всего вкладывать свои деньги

Самые выгодные направления для инвестиций, по словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна:

  • акции иностранных компаний;
  • торговля ценными бумагами (ETF на криптовалюты);
  • физическая покупка иностранной валюты.

Для среднестатистического жителя Украины лучшим и наиболее надежным решением будут депозиты в гривне, поскольку любой другой вид инвестиций требует детального изучения условий вклада денежных средств.

Раньше мы писали, сколько денег украинцу нужно иметь на первое время в другой стране.

Также мы рассказывали, как украинцам заработать полмиллиона на кофе.

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