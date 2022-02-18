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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Швидкі гроші на вихідних: як поповнити свій гаманець на 5 тис. грн

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 лютого, 19:27
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Розповідаємо про можливі способи поповнити свій бюджет на вихідних
Де українцям підзаробити на вихідних
Де українцям підзаробити на вихідних / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Коли пʼять днів на тиждень люди повертаються з праці додому зморені, а грошей все одно не вистачає, одним із варіантів може бути лише робота на вихідних.

"Сьогодні" розповість про кілька варіантів швидкого заробітку.

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В Україні таких варіантів існує чимало. Для початку ви самі повинні визначитись: скільки часу готові приділити підробітку, на яку суму розраховуєте, яку сферу розглядаєте. Найактуальніший заробіток для українців наразі саме фріланс. І дійсно, завдань, за які отримати гроші можна лише за кілька годин, є доволі велика кількість.

Для пошуку таких занять варто скористатися послугами фріланс-біржі. Ми, наприклад, натрапили на одну із найвідоміших в Україні — Kabanchik.ua. Там українці часто розміщують роботу як онлайн, так і офлайн. Серед найбільш популярних за різними напрямками:

  • дизайн. Може бути як дизайн інтернет-магазину (вартість роботи 4000 грн), промо-сайту (від 2500 грн), сайту каталогу (від 3500 грн);
  • розробка логотипів (від 3000 грн);
  • консультація SEO-спеціаліста (вартість консультації — 300 грн за годину);
  • налаштування віддаленого доступу для співробітників певної компанії (коштує така послуга 5000 грн);
  • збір в інтернеті необхідної інформації для замовника (вартує це 250 грн за годину, тобто при роботі два дні по 10 годин, ви цілком можете заробити 5000 грн на вихідних);
  • розшифровка інтервʼю (суть роботи полягає в розшифруванні тексту з аудіо, що може бути на будь-якій мові). Заробити на цій справі можна теж доволі непогано, адже одна швилина розшифровки вартує 16 грн, а таких хвилин ви можете виділити щонайменше 480 в день;
  • письмові переклади з різних мов (наприклад, з англійської чи на англійську вартує 150 грн за 1000 символів);
  • підготовка контенту для соціальних мереж (платять 200 грн в годину).

Офлайн підробіток

Загалом, робота онлайн знайдеться для кожного, хто хоча б на початковому рівні володіє азами використання компʼютера та пошуком в Інтернеті. Доволі багато способів заробітку існує і офлайн, проте не володіючи відповідними навиками, багато на цьому не заробиш.

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Наприклад, часто як підробіток пропонують роздачу флаєрів (75 грн в годину), розклейку оголошень (70 грн в год), роздачу реклами в поштові ящики (75 грн в годину).

Навіть, виділивши для цієї зайнятості 10 годин в день, 5000 грн ми не заробимо. Також, якщо ви проживаєте в столиці, одним із заробітків (а в додаток і відпочинку) може бути участь в різноманітних розважальних чи політичних шоу в ролі масовки. Платять там орієнтовно 300-500 грн за кілька годин.

Робота фотографом

Приділити свої вихідні роботі можуть і професійні фотографи. Фахівці у цій сфері заробляють непогані кошти. Наприклад, фотозйомка ювелірних прикрас вартує 100 грн за шт. Весільний фотограф коштуватиме 500 грн в годину, а за зйомку 2-кімнатної квартири отримати можна 3500 грн.

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Онлайн на цій сфері можна заробити за годину від 250 грн на видеомонтажі матеріалів.

Репетитор

Ще однією прибутковою справою є репетиторство. На вихідних це цілком вдалий вибір для підробітку, адже репетиторам пропонують від 200 грн за годину. Тож, якщо ви здатні навчати інших математиці, програмуванню, мовам тощо, цей заробіток саме для вас.

Куди найкраще вкладати свої гроші

Найвигіднішими напрямками для інвестицій, за словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, є:

  • акції іноземних компаній;
  • торгівля цінними паперами (ETF на криптовалюти);
  • фізична купівля іноземної валюти.

Для середньостатистичного жителя України найкращим і найбільш надійним рішенням будуть депозити в гривні, оскільки будь-який інший вид інвестицій вимагає детального вивчення умов вкладу грошових коштів.

Раніше ми писали, скільки грошей українцеві потрібно мати на перших порах в іншій країні.

Також ми розповідали, як українцям заробити пів мільйона на каві.

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