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І на квартиру, і на машину: де українцям підзаробити цієї весни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 11:10
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Зважаючи на політичні настрої в нашій країні, весна 2022 буде вдала для інвестицій не лише в іноземну валюту. Існують ще два доволі прибуткових способа.

Про них в коментарі "Сьогодні" розповів Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio.

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Так, вигідними для інвестицій є такі напрямки:

  • акції іноземних компаній;
  • торгівля цінними паперами (ETF на криптовалюти);
  • фізична покупка іноземної валюти.

Розглянемо кожен більш детально.

Валюта

За словами експерта, ця інвестиція доволі вигідна, оскільки залежить все від геополітичної напруженості між Україною та Росією.

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"Такий розклад створює ризик девальвації гривні в будь-який момент протягом 2022 року. Відповідно, покупка долара і євро навесні, якщо курс буде менше 30 по долару, і нижче 32 за євро, є вигідним рішенням в перспективі на поточний рік", — говорить Олександр Болтян.

Акції іноземних компаній

Середньорічна прибутковість акцій іноземних компаній в рази вища, ніж у будь-якого іншого інструменту.

"А доступність цих інвестицій очевидна — будь-яка людина може прочитати аналітичні огляди в Інтернеті, звірити настрої різних аналітиків, вивести середні показники і здійснювати вигідні інвестиції", — говорить експерт.

Криптовалюта

ETF на криптовалюти — це сучасний інструмент, який, за словами Болтяна, буде ставати все більш популярним в середовищі молодих інвесторів і трейдерів.

"А значить, це вибір, який дозволить заробити в найближчі роки, поки популярність крипто-індустрії перебуває на пікових значеннях", — переконаний аналітик.

Що найкраще для звичайного українця?

Для середньостатистичного жителя України кращим і більш надійним рішенням будуть депозити в гривні, оскільки будь-який інший вид інвестицій вимагає детального вивчення умов вкладу грошових коштів.

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"Населення України, найчастіше, в спробах заробити більше не приділяє увагу деталям, і живе тільки очікуванням прибутку, не звертаючи увагу на потенційні ризики", — говорить Олександр Болтян.

Що буде з курсом долара у березні

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, у березні Україна має виплатити за зовнішніми боргами близько 668 млн доларів США.

"Обсяг поточних резервів достатній для проведення цього платежу, незважаючи на скорочення в 5,33% до 29,29 млрд доларів США, тому у разі відсутності військово-політичної напруги учасники ринку не помітять цю операцію Кабміну", – каже Андрій Гойлов.

Проте зростання цін на енергоносії чинить інфляційний тиск на економіку України та збільшує дефіцит торговельного балансу. Це провокує зростання попиту на іноземні валюти та послаблення гривні.

Тож аналітик вважає, що долар США щодо гривні навесні торгуватиметься у ціновому каналі 27,90-28,20. Євро, ймовірно, перебуватиме в діапазоні 31,75-32,25.

Раніше ми розповідали, скільки грошей українцеві потрібно мати на перший час в іншій країні.

Ми також писали, скільки українців не можуть дозволити купити собі квартиру на сучасному етапі.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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