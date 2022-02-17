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И на квартиру, и на машину: где украинцам подзаработать этой весной

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 11:10
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Рассказываем, как правильно распорядиться своими деньгами, чтобы иметь хорошую прибыль
Куда выгоднее всего вкладывать свои деньги
Куда выгоднее всего вкладывать свои деньги / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Учитывая политические настроения в нашей стране, весна 2022 года будет удачна для инвестиций не только в иностранную валюту. Существуют еще два достаточно прибыльных способа.

Об них в комментарии "Сегодня" рассказал Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

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Да, выгодными для инвестиций являются следующие направления:

  • акции иностранных компаний;
  • торговля ценными бумагами (ETF на криптовалюты);
  • физическая покупка иностранной валюты.

Рассмотрим каждый более подробно.

Валюта

По словам эксперта, эта инвестиция достаточно выгодна, поскольку зависит от геополитической напряженности между Украиной и Россией.

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"Такой расклад создает риск девальвации гривны в любой момент на протяжении 2022 года. Соответственно, покупка доллара и евро весной, если курс будет менее 30 по доллару, и ниже 32 за евро, является выгодным решением в перспективе на текущий год", — говорит Александр Болтян.

Акции иностранных компаний

Среднегодовая доходность акций иностранных компаний в разы выше, чем у любого другого инструмента.

"И доступность этих инвестиций очевидна – любой человек может прочитать аналитические обзоры в интернете, сверить настроения разных аналитиков, вывести средние показатели и совершать выгодные инвестиции", — говорит эксперт.

Криптовалюта

ETF на криптовалюты – это современный инструмент, который, по словам Болтяна, будет становиться все более популярным в среде молодых инвесторов и трейдеров.

"А значит, это выбор, который позволит заработать в ближайшие годы, пока популярность крипто индустрии находится на пиковых значениях", — убежден аналитик.

Что лучше для обычного украинца?

Для среднестатистического жителя Украины лучшим и надежным решением будут депозиты в гривне, поскольку любой другой вид инвестиций требует детального изучения условий вклада денежных средств.

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"Население Украины, зачастую, в попытках заработать больше не уделяет внимание деталям, и живет только ожиданием прибыли, не обращая внимание на потенциальные риски", — говорит Александр Болтян.

Что будет с курсом доллара в марте

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, в марте Украина должна выплатить по внешним долгам около 668 млн. долларов США.

"Объем текущих резервов достаточен для проведения данного платежа, несмотря на сокращение в 5,33% до 29,29 млрд долларов США, поэтому в случае отсутствия военно-политического напряжения участники рынка не заметят данной операции Кабмина", – говорит Андрей Гойлов.

Однако рост цен на энергоносители оказывает инфляционное давление на экономику Украины и увеличивает дефицит торгового баланса. Это провоцирует рост спроса на иностранные валюты и ослабление гривни.

Поэтому аналитик считает, что доллар США относительно гривни весной будет торговаться в ценовом канале 27,90-28,20. Евро, вероятно, будет находиться в диапазоне 31,75-32,25.

Раньше мы рассказывали, сколько денег украинцу нужно иметь первое время в другой стране.

Мы также писали, сколько украинцев не могут позволить купить себе квартиру на современном этапе.

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