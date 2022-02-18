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Депутаты вернули себе огромную надбавку: сколько получают народные избранники

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 11:55
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Рассказываем, как народные депутаты изменили свои оклады и сколько прожиточных минимумов украинцев они составляют
Депутаты вернули себе надбавку в размере 100% от оклада - за что она
Депутаты вернули себе надбавку в размере 100% от оклада - за что она / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Народные депутаты вернули себе надбавку к зарплате в размере 100% за "интенсивность труда".

Соответствующее решение народные избранники приняли на очередном заседании Верховной Рады, проголосовав за внесение изменений в закон "О статусе народного депутата Украины".

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Свои голоса "за" отдали 305 народных избранников и теперь ежемесячная зарплата украинского депутата будет состоять из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов.

Напомним, что один прожиточный минимум в Украине составляет 2393 грн, то есть зарплата нардепа составит 24810 грн, а если он получит надбавку за интенсивность труда – 49620 грн, не считая других надбавок.

Также законопроект предполагает такие денежные поощрения:

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  • премию в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы;
  • материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.

К тому же были пересмотрены оклады первых заместителей, заместителей главы комитета, секретарей комитета, заместителей председателей депутатских фракций, председателей подкомитетов, их устанавили на 3% выше оклада члена комитета. Глава комитета должен получать на 5% больше.

Для заместителя председателя Верховной Рады установили оклад на 10% выше должностного оклада народного депутата.

Зарплаты украинцев

По данным опроса исследовательской компании Gradus, 28,6% украинцев считают справедливой зарплатой для себя сумму от 20 до 30 тысяч гривен.

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24,1% опрошенных назвали справедливой зарплату от 15 до 20 тыс. грн. Более 50 тысяч гривен подходящим вознаграждением считают только 9%, а 5,6% затруднились ответить на этот вопрос.

Интересно, что большую зарплату справедливой считают мужчины, а женщины чаще называли меньшие суммы.

Также размер желаемого вознаграждения напрямую зависит от населенного пункта, чем больше город – тем больше зарплата.

Сегодня" также писали, у кого в Украине самая маленькая зарплата и рассказывали, сколько получает младшая медицинская сестра.

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